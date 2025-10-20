Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan baskında dedektör, hilti ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda iki ayrı yerde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Burada yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemler için karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel