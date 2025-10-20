Haberler

Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan baskında dedektör, hilti ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki ayrı yerde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Burada yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.