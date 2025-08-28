Sinop'ta Evden Hırsızlık Şüphesi Yakalandı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde İ.A'ya ait evden bir miktar para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin A.Ş. olduğunu belirledi.

Altınların Sinop'taki bir kuyumcuda bozdurulduğu tespit edilirken şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Boyabat Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
