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Sinop'ta 83 üreticiye sera naylonu dağıtıldı

Sinop'ta 83 üreticiye sera naylonu dağıtıldı
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Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE projesi kapsamında 83 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle sera naylonu verildi. Vali ve İl Müdürü'nün katıldığı programda, örtü altı sebze yetiştiriciliğine destek sağlandı.

Sinop'ta 83 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında 83 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, sera üreticilerine bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem de kentte 25 ila 600 metrekare arasında değişen yaklaşık 600 sera bulunduğunu, 117 dekarlık alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Domates, patlıcan, taze fasulye, marul, nane, roka, tere ve ıspanak gibi birçok ürünün seralarda yetiştirildiğini anlatan Önlem, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE projesi ile Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında küçük aile işletmelerinin desteklenmeye devam edildiğini belirtti.

Önlem, proje kapsamında 2024 yılında 196 üreticiye 12 bin kilogram, 2025 yılında ise 171 üreticiye 16 bin kilogram sera örtüsünün yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldığını vurgulayarak, bu yıl da 83 üreticiye 8 bin kilogram sera örtüsünün yaklaşık 1,5 milyon liralık proje bedeli ve yüzde 50 hibe desteğiyle teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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