Haberler

Gerze'de 13 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu desteği

Gerze'de 13 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde, örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüsü teslim edildi. Proje kapsamında 2024-2026 yıllarında 83 üreticiye yaklaşık 20 dekar sera alanında destek sağlandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüsü teslim edildi.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüleri dağıtıldı.

Proje ile üreticilerin sera altyapılarının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İlçede 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yürütülen çalışmalarla 83 üretici destekten yararlanarak yaklaşık 20 dekar sera alanı yüzde 50 hibe destekli sera naylonu ile yenilendi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi
Kraliyet Ailesinde Sürpriz Hamle: Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!

Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!
İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'da orman yangını: 11 ölü
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar