Haberler

Sındırgı'da Deprem Esnafı Üzüntüye Boğdu

Sındırgı'da Deprem Esnafı Üzüntüye Boğdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerine büyük zarar verdi. Esnaf, hasar gören dükkanlarının önünde büyük üzüntü yaşıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşıyor.

Depremin merkez üssü olan ilçedeki sarsıntı, konutların yanı sıra iş yerlerine de zarar verdi.

Sarsıntı nedeniyle birçok işletme ve içerisindeki ürünler zarar görürken, bazı iş yerleri ise enkaza döndü.

İş yerlerine gelen esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşadı.

Kültür Caddesi'nde yıkılan beyaz eşya satışı yapılan iş yerinin sahibi Esin Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında il dışında olduğunu ve oğlu ile gelinin ilçede bulunduğunu söyledi.

Depremde iş yerlerinin yıkıldığını ifade eden Çakır, "Oğlum ve gelinim, depremin ardından güvenlik kamerasından iş yerinin çöktüğünü gördü. Burası 2 katlı, bizden başka 3 dükkan daha vardı. Çok üzgünüm. Tek mutluluğum ve sevincim çöken iş yerinde çocuklarım olmaması. Canımıza bir şey olmadı. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde züccaciye dükkanı işleten Ramazan Özden ise 500 metrekarelik işletmesinde 19 yıldır müşterilerine hizmet verdiğini anlattı.

Özden, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililerin açıklamasıyla dükkanını açtığını belirterek, "İlk depremde 200 bin liraya kadar zararım vardı. Bu depremde tahminen zarar 400 bin lira oldu. İlk depremin ardından tam iş olmaya başlarken yeni deprem oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
'O FAYIN KIRILMASI 7 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLUR'

"O FAYIN KIRILMASI 7 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLUR"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.