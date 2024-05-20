Simge, Aydın'da 19 Mayıs kutlamalarında sahne aldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge, Atatürk Kent Meydanı'nda konser verdi. Simge, sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılar da eşlik etti.
Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge sahne aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Simge sevilen parçalarını seslendirdi.
Simge'nin söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.