Diyarbakır'da 100 dönüm ekili buğday yandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm ekili buğday küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm ekili buğday zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı