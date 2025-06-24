Silopi'den Çanakkale'ye Gençlik Gezisinin İlk Adımı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Şehirler ve Kültürler Projesi" kapsamında gençler Çanakkale gezisine çıktı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Şehirler ve Kültürler Projesi" kapsamında 38 genç için 1 gençlik lideri ve 1 eğitmen eşliğinde gezi programı tertip edildi.

Silopi Gençlik Merkezi önünde otobüse binen öğrenciler, 5 günlük gezi programı kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.