Haberler

Silopi'de, yenilenen yarı olimpik havuzda öğrencilere yüzme eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler, okullarından servislerle alınarak uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler, okullarından servislerle alınarak uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Silopi'de kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler için yüzme eğitimleri başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, okullarından servislerle alınarak tesise getiriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde temel yüzme teknikleri öğretiliyor. Yenilenen tesis, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırırken fiziksel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra servislerle okullarına geri götürülüyor.

YÜZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, tesisin her yaştan bireyin kullanımına açık olduğunu belirterek, yüzme havuzunun sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemek amacıyla hizmet verdiğini söyledi.

Yüzme Antrenörü Sevim Çetin ise öğrencilere 4 haftalık program kapsamında eğitim verildiğini belirterek, eğitim sürecinde tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti. Temel seviyeden başlayan eğitimlerde öğrencilerin yüzme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Çetin, başarılı sporcuların ilerleyen süreçte daha ileri düzey çalışmalara yönlendirileceğini söyledi.

Eğitimlerin yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik programlarla sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı