Haberler

Silopi'de Cumhuriyet Bayramı İçin Satranç Turnuvası Yapıldı

Silopi'de Cumhuriyet Bayramı İçin Satranç Turnuvası Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında 317 öğrenci kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Etkinlikte dereceye girenlere ödüller verilecek.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına katılan 317 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Silopi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan öğrenciler, sentetik çim sahaya kurulan masalarda satranç oynadı.

Müsabakada dereceye giren öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda para ödülleri verilecek.

Etkinliğe katılan Kaymakam Çağlar Partal da bir öğrenciyle satranç oynadı.

Burada açıklama yapan Partal, turnuvaya katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Partal, "Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkati çekmek hem de çocuklarımızı satrançla buluşturmak istedik." dedi.

İlçe Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sevda Bayram, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 317 katılımcı ile satranç tahtasında yaşadıklarını belirterek, ilçede gençlerin motivasyonunu artırmak ve spora ilgiyi artırmak istediklerini ifade etti.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammet Ruvanas ise satrancın zeka gelişimi için önemli bir spor olduğunu dile getirdi.

Ruvanas, "Şampiyon olup olmayacağımı bilmiyorum ama eğlenmek ve satrancımı geliştirmek için buradayım." diye konuştu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Siyaniç ve TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.