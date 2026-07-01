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Silivri Türam'da Katma Değer Üreten Çalışmalar Sürüyor

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Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler distilasyonla uçucu yağa dönüştürülerek katma değer artırılıyor, üreticilere alternatif gelir sağlanıyor.

(İSTANBUL) - Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM), tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki üreticilerinin hasat ettiği ürünlerin distilasyon işlemlerine başlandı.

Distilasyon süreciyle işlenen tıbbi ve aromatik bitkiler, uçucu yağlara dönüştürülerek yüksek ekonomik değere sahip ürünler olarak değerlendirilirken, üreticilere de alternatif gelir kaynakları oluşturuluyor. Ayrıca TÜRAM bünyesinde hasadı gerçekleştirilen ölmezotu bitkisi de uçucu yağ ve bitki çayı olarak değerlendirilmek üzere işleniyor.

Öte yandan, üzüm yaprakları ise salamura ve konserve ürünlere dönüştürülerek farklı kullanım alanlarına kazandırılıyor.

Yerel üretimin desteklenmesi, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturulması ve tarımsal üretimde katma değerin artırılmasını hedefleyen TÜRAM, üretimden işlenmeye uzanan süreçte yürüttüğü çalışmalarla bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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