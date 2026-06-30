Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

SİLİVRİ'de 2 katlı mobilya fabrikasının dış cephesinde tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikanın dış cephesinden tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı