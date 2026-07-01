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Silivri'de elektrik direği kesimi sırasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de elektrik direği kesimi sırasında çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de kullanılmayan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar otluk alanı tutuşturdu. Yangında ekili tarım arazileri ve ayçiçeği tarlaları zarar gördü. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

SİLİVRİ'de kullanımda olmayan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen otluk alan yangını söndürüldü. Yangında ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlaları zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Seymen Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi tarafından kullanımda olmayan elektrik direklerinin oksijen kaynağıyla kesimi sırasında kuru otların üzerine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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