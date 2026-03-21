Haberler

Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde dolu ve fırtına nedeniyle birçok tarım alanı zarar gördü. Sebze ve meyve ekili alanlar etkilendi, bazı seralar yıkıldı. Silifke Ziraat Odası Başkanı zarar gören alanları inceledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Dolu ve fırtınanın yanı sıra hortumun da etkili olduğu çok sayıda mahallede, sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü, bazı seralar yıkıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Üreticilerinden bilgi alan Gezer, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Silifke Ziraat Odasından yapılan açıklamada, Atayurt ve Arkum mahalleleri ile Gazi Çiftliği bölgesinde muz, çilek, domates, kavun, yaban mersini ve ahududu seralarının fırtına, dolu ve hortumdan etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

