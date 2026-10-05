Haberler

Şike soruşturmasında iki hakem tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şike soruşturmasında iki hakem tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, bugün adliyeye sevk edildi. Kol 'şike ve teşvik primi', Erel ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe gönderildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen hakem Yasin Kol 'şike ve teşvik primi' suçlaması yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı şüpheliler hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.

"ŞİKE VE TEŞVİK PİRİMİ" SUÇLAMASI

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sev edilen hakemlerin savcılık işlemleri sona erdi. Kol 'şike ve teşvik primi' suçlaması, Erel ise, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Konuya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erelin İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'nda ifadeler alınmış olup; Yasin Kol 6222 sayılı kanun m.11, göktuğ Hazar erel ise TCK m.204 suçuna muhalefet iddiası ile tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimlerine sevk edilmiştir"

5 KİŞİ  TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Ünlü dinlenme tesisinin sahibi hayatını kaybetti! Henüz 59 yaşındaydı
İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...

Süleyman Soylu açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler sana Fatma Betül

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Hakem Yasin Kol'a tutuklama talebi! Suçlamalar hayli vahim

Yasin Kol'a tutuklama talebi! Suçlamalar çok vahim
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf