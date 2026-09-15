Haberler

Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Limak Holding onursal başkanı Özdemir'e ziyaret

Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Limak Holding onursal başkanı Özdemir'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, Limak Holding onursal başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, Limak Holding onursal başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Siirt TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzu, ev sahipliğinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzu, görüşmede Siirt'in ekonomik ve ticari potansiyeli, yatırım ortamının geliştirilmesi ve kentin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Siirt'in yatırım için cazip fırsatlar barındırdığını dile getiren Kuzu, huzur ortamıyla birlikte bölgeye yatırımcı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı

Güne dev zam haberiyle uyandık! Tabelalar gece yarısı değişti
Fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu vurdu! Yaşam savaşı veriyor

Karşısındakilerin çocuk olmasına aldırmadan ateş etti