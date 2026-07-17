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Siirt'te market önünde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te market önünde çıkan yangın söndürüldü
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Siirt'te bir marketin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında market önündeki malzemeler zarar gördü.

Siirt'te bir marketin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan bir marketin önünde bulunan malzemeler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında market önündeki malzemeler zarar gördü.

Kaynak: AA / Recep Çelik
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