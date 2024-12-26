Siirt'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri Devam Ediyor

Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele kararlılıkla devam ediyor

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Gerçekleştirilen son etkinlikte, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın judo takımı sporcuları da yer aldı.

Etkinlikte, kadınların en güçlü savunma tekniklerinden biri olarak bilinen tek dokunuşla KADES uygulaması tanıtıldı. Etkinlikte katılımcılara KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı ve şiddet anında nasıl yardım alabilecekleri gösterildi. Etkinlik sırasında, "Şiddete dur demek için KADES'i indir, harekete geç" mesajı verildi.