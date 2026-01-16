Haberler

Siirt'te "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Siirt'te 'sazan sarmalı' yöntemiyle araç satışında dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 1 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, operasyon Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Siirt'te araç satın almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte araç satım ilanı oluşturanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle başkalarına ait araçları kendilerine ait gibi gösteren Y.K. ve E.K'nin 4 kişiyi toplam 1 milyon lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siirt'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
