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Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2027 yılı tahmini gelir gider bütçesi kabul edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda??????? Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Yunus Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkun, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde kırsal kesimde yürütülen hizmetlerin yeni dönemde de sürdürüleceğini, köylerde hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Toplantıda 2027 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerde kullanılmak üzere hazırlanan 30 milyon 870 bin lira tutarındaki tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi.

Ayrıca, toplantıda merkez ilçeye bağlı köylerin altyapı durumları, mevcut ihtiyaçları ve öncelikli sorunları ele alınarak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Birlik Müdür Vekili Hamza Oktay, İl Genel Meclisi üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Kaynak: AA