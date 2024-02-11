Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağılı Yeniaydın köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.