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Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde Hasat Coşkusu

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde Hasat Coşkusu
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Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen 'Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali' kapsamında fıstık hasadı gerçekleştirildi. Vali Kemal Kızılkaya, festivalde yaptığı konuşmada Siirt fıstığının bölge ekonomisindeki önemine vurgu yaptı.

Siirt'in Tillo ilçesinde "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında fıstık hasadı gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı İkizbağlar köyündeki bir bahçede program düzenlendi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, il genelinde üretimi yapılan Siirt fıstığı hasadının üreticilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.

Yapılan desteklemelerle Siirt'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktaya ulaştığını belirten Kızılkaya, "Bizler vatandaşımızın gelirinin, hayat standardının arttığını ve refaha kavuştuğunu, huzur ve güven içerisinde olduğunu gördükçe büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Siirt fıstığının tarımsal üretim yapan ailenin doğrudan ya da dolaylı geçim kaynağı haline geldiğini belirten Kızılkaya, gelecek yıllarda da sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleriyle üretimin artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Kızılkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Siirt fıstığının oluşturduğu ekonominin memleketimizde nasıl bir çarpan etkisi yaptığını bizzat şahidiyim ve bunun her geçen gün daha da artması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Devletimiz her zaman üretenin, çalışanın yanında olmuştur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çok önemli bir görev üstlenmiştir ve dünden bugüne kadar Siirt fıstığı konusundaki çalışmaları örnek olacak düzeydedir."

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan da devlet desteğiyle üretimin gün geçtikçe artırıldığına tanık olduklarını söyledi.

Üreticilerden Eyüp Çiçek de bağ ve bahçelerde yılın son hasadını yaptıklarını belirterek, "Üretimden memnunuz. Geçen seneye oranla bu yıl daha fazla rekolte bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kızılkaya, üretici ve çalışanların katılımıyla düzenlenen programda fıstık hasadı yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kızılkaya Tillo Tarım siirt

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