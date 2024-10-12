Üye Girişi
Haberler

Siena: Orta Çağ Atmosferiyle Tarihi Bir Turizm Cenneti

Siena: Orta Çağ Atmosferiyle Tarihi Bir Turizm Cenneti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Siena kenti, mimarisi ve gelenekleriyle ziyaretçilerini Orta Çağ'a götürüyor. Her yıl düzenlenen Palio di Siena at yarışı ve tarihi yapıları ile önemli bir turistik destinasyon haline gelen şehir, 2023 yılında 1 milyon 287 bin 413 turisti ağırladı.

Tarih ve kültürel miras açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan İtalya'da mimari yapısı ve gelenekleriyle Siena kenti, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Siena, ülkenin orta kesiminde ve Rönesans'ın beşiği olarak anılan Toskana Bölgesi'nin merkezinde yer alıyor. Roma ile Floransa gibi iki büyük kent arasındaki coğrafi konumu nedeniyle Siena, özellikle Orta Çağ'da önemli bir kavşak noktası olarak, bölgenin ticari ve ekonomik hayatında rol oynadı.

Bu haliyle tarihte ilk banka olarak bilinen Monte dei Paschi di Siena'nın da kurulduğu yer olan şehir, bugün geçmişteki ticari-ekonomik faaliyetlerinden ziyade Orta Çağ atmosferini canlı tutan mimari yapısı ve gelenekleriyle başlıca turistik destinasyonlardan biri olma özelliği taşıyor.

50 bin civarındaki nüfusuyla küçük bir şehir olan Siena, tarihi kent merkezindeki Campo Meydanı, meydandaki 88 metrelik Mangia Kulesi, yapımına 13. yüzyılda başlanan ve 14. yüzyılda tamamlan Duomo Katedrali, dar sokakları, geleneksel at yarışı "Palio di Siena" gibi farklı cazibe unsurlarıyla yüz binlerce turisti çekiyor.

Siena Belediyesinin 2023 verilerine göre, kent 2023 yılında 1 milyon 287 bin 413 turist ağırladı.

Kent, sahip olduğu bu kültürel miras varlıklarıyla, turistleri Orta Çağ'da zamanda yolculuğa çıkarıyor ve büyük beğeni topluyor.

Yılda sadece 2 kere yapılan ünlü at yarışı: Palio di Siena

Siena'da en çok ilgi çeken etkinliklerin başında ise kentte "Contrada" olarak anılan, 17 mahallenin ezeli rekabetini yansıtan tarihi at yarışı "Palio di Siena" geliyor.

Siena'nın yarım ay şeklindeki tarihi Campo Meydanı'nda zemine kum döşendikten sonra koşulan yarış yaklaşık 2-3 dakika sürüyor.

17 mahalleden jokeyler eyersiz olarak bindikleri atla, meydanda 3 tur atıyor. Kazanan mahallenin jokeyinin, diğer mahallelere nazire yaparak şampiyonluk turu atması, bayraklarla donatılan kentte renkli görüntüler oluşturuyor.

Şehrin bir geleneği haline gelen ve yüzyıllardır koşulan Palio di Siena, her yıl 2 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Bu 2 günde Siena'ya gelen turist sayısında ciddi artışlar görülürken, konaklama yeri bulmak ciddi sıkıntı oluyor ve yarışın yapıldığı Campo Meydanı'nı çevreleyen balkonların kirası fahiş fiyatlara ulaşıyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel

Etkinlikler Toskana turist İtalya Turizm Güncel Siena Yaşam Spor

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.