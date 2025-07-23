Sichuan'da Geleneksel Yi Meşale Festivali Düzenlendi
Çin'in Sichuan eyaletinin Butuo ilçesinde Yi etnik grubunun düzenlediği geleneksel meşale festivali, kostüm gösterileri, kamp ateşi partileri, etnik spor etkinlikleri ve danslarla dolu üç güne ev sahipliği yaptı.
BUTUO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Butuo ilçesinde Yi etnik grubu, 21-23 Temmuz tarihleri arasında geleneksel meşale festivali düzenledi.
Geleneksel kostüm gösterileri, kamp ateşi partisi, etnik spor etkinlikleri, dans ve güzellik yarışması gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı festival, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Kaynak: Xinhua / Güncel