Bolu merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

BOLU merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sanal medya aracılığıyla, sahte 'Çekiliş ve hediye kampanyası' adı altında 998 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Göynük ilçesinde 2 vatandaşın, dolandırıldıkları yönünde şikayeti üzerine, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Bolu Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki incelemelerde, şebeke üyelerinin sanal medya platformları üzerinden 'Çekiliş ve hediye kampanyası' adı altında sahte paylaşımlarla çok sayıda kişiyi dolandırıp, toplam 998 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Bolu'ya getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

