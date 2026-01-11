Haberler

14 İlde "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu... Yakalanan 90 Kişiden 39'u Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 14 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 kişinin yakalandığını ve 39'unun tutuklandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"14 ilde 'siber dolandırıcılık' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık.  Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39'u tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
