Haberler

Çin'in Shenzhen Kenti 2025'te Çin Anakarasının Dış Ticaretinde İlk Sırada Yer Aldı

Çin'in Shenzhen Kenti 2025'te Çin Anakarasının Dış Ticaretinde İlk Sırada Yer Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shenzhen kenti, 2025 yılında dış ticaretini bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artırarak 4,55 trilyon yuana ulaştı. İhracat 2,74 trilyon, ithalat ise yüzde 8 artışla 1,81 trilyon yuana yükseldi. Özellikle özel işletmeler, kentin dış ticaretinde yüzde 70 katkı sağladı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bağlı Longgang ilçesinde bulunan dünyanın ilk robot 6S mağazasında bir robotla etkileşime giren çocuk, 16 Ocak 2026. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

SHENZHEN, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan, büyük kentlerden Shenzhen'in dış ticareti, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artışla 4,55 trilyon yuana (yaklaşık 649,8 milyar ABD doları) yükselerek kenti Çin anakarasında birincilik konumuna taşıdı.

Shenzhen Gümrük İdaresi ve kentin ticaret departmanının perşembe günü açıkladığı verilere göre 2025 yılında kentin ihracatı 2,74 trilyon yuana, ithalatıysa yüzde 8 artışla 1,81 trilyon yuana yükseldi.

Shenzhen'de 2025 yılında 62.300 işletmenin fiili ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüttüğü ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 16 artışa işaret ettiği belirtildi. Bunlar arasında piyasaya yeni giren 8.600'den fazla işletmenin bulunmasının, ticaret kuruluş ölçeğindeki istikrarlı büyümeyi yansıttığı kaydedildi.

Özel işletmeler, Shenzhen'in toplam dış ticaret değerine sağladıkları yaklaşık yüzde 70 oranında katkıyla kentin ticari büyümesine güç verdi.

Shenzhen'in yüksek teknolojili ürünlere yönelik toplam ithalat ve ihracat değeri 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 2,6 trilyon yuana ulaştı. Rakam, kentin toplam ithalat ve ihracatının yüzde 57,1'ini oluşturdu.

2025'te 1,57 trilyon yuan olarak gerçekleşen, Shenzhen'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ticareti, kentin toplam dış ticaretinin yüzde 34,5'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı

Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu