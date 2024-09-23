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Shanxi Eyaleti 2024'te Rekor Kömür Üretimi Hedefliyor

Shanxi Eyaleti 2024'te Rekor Kömür Üretimi Hedefliyor
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Çin’in Shanxi eyaletinde ham kömür üretimi, 2024 yılının ilk sekiz ayında 813 milyon tonu aştı ve eyalet, kömür sektörünü akıllı teknoloji ile geliştirmeye devam ediyor.

TAİYUAN, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kömür zengini Shanxi eyaletinin ham kömür üretimi, 2024 yılının ilk sekiz ayında 813 milyon tonu aştı.

Eyalet istatistik bürosunun Pazar günü verdiği bilgiye göre, ülkenin en büyük kömür üretim bölgesi olan Shanxi'deki kömür üretimi, söz konusu dönemde Çin'in toplam üretiminin yüzde 26,6'sını oluşturdu.

Shanxi, enerji güvenliğini güçlendirmek için kömür sektörünü geliştiriyor. Eyalette, 2023 yılında 118 akıllı kömür madeni kuruldu ve 1.491 maden sahası akıllı teknolojiyle donatıldı. 2025 yılına kadar, eyaletteki tüm büyük ölçekli ve yüksek riskli kömür madenlerinin akıllı dönüşüm süreçlerini tamamlaması bekleniyor.

2023 yılında 1,37 milyar tonun üzerinde kömür üretilen Shanxi'de 2024 yılı için yaklaşık 1,3 milyar tonluk bir üretim hedefi belirlendi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2022 yılı sonu itibarıyla ülkenin toplam kömür rezervleri 207 milyar tona ulaşırken, Shanxi bu rezervlerin yaklaşık 48,3 milyar tonunu elinde bulunduruyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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