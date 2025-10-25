Shanghai Disneyland 2024'te 14,7 milyon Ziyaretçi Ağırladı

SHANGHAİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Disneyland, 2024 yılında 14,7 milyon ziyaretçi ağırladı. Kar amacı gütmeyen ABD merkezli uluslararası bir kuruluş olan Tematik Eğlence Derneği'nin son raporuna göre Shanghai Disneyland, dünyanın en çok ziyaret edilen beşinci tema parkı konumunu korudu.

Geçtiğimiz yıl yıllık ziyaretçi sayısında yüzde 5 artış kaydeden Shanghai Disneyland, dünya çapındaki ilk 10 park arasında en hızlı büyüyen park olurken, Çin'in en popüler ve en çok ziyaret edilen tema parkı unvanını da korudu.

Raporda Asya-Pasifik tema parkı pazarının 2024 yılında yüzde 3,2'lik büyüme oranını koruduğu ve bu büyümenin temel olarak Shanghai Disneyland'ın öne çıkan performansı ile Çin tarafından desteklendiği belirtildi. Universal Beijing Resort ve Shanghai Haichang Okyanus Parkı gibi diğer Çin parkları da bu artışa önemli katkıda bulundu.

2016 yılının haziran ayında açılan ve Shanghai Disneyland'ı barındıran Shanghai Disney Resort'taki genişletme projeleri halihazırda tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler arasında Örümcek Adam temalı bir alanın ve üçüncü bir temalı Disney otelin inşası ile "Soaring Over the Horizon" alanının kapasitesinin artırılması yer alıyor.