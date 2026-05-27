Albüm: Çin Uluslararası Turizm Fuarı, Shanghai'da Başladı
SHANGHAİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Çin Uluslararası Turizm Fuarı salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Çin seyahat sektörüne odaklanan ve 3 gün sürecek fuar, 85 ülke ve bölgeden 900'ü aşkın turizm kurumu ve işletmesini bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua