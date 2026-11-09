Shanghai'daki 9. İthalat Fuarı 4.142 katılımcıyla yenilikçi teknolojileri sergiliyor

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SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yenilikçi teknolojiler ve yeni ürünler öne çıkıyor.

Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen üreticilerin inovasyonlarını ve endüstri alanındaki ilerlemelerini gözler önüne seriyor. 4.142 katılımcıyı bir araya getiren etkinlik, zengin küresel ürün yelpazesine ve yenilikçi fikirlere ışık tutuyor.

5 Kasım'da kapılarını açan fuar, 10 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua