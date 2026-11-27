Shandong'daki Jiaxiang ilçesinde kış giyim sektörü 50 bin kişiye istihdam sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Shandong eyaletindeki Jiaxiang ilçesinde kış sporları giyim sektörü, kayak eldiveninden kıyafetlerine kadar ürünleri 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor. Sektör yılda yaklaşık 380 milyon dolar değerinde üretim yapıyor ve yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlıyor.
JİNAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jining kentine bağlı Jiaxiang ilçesinde gelişen entegre kış sporları giyim sektöründe kayak eldivenlerinden kayak kıyafetlerine kadar kış sporlarına yönelik her türlü giyim malzemesini bulmak mümkün.
Sektörün ürünleri 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyar yuan (yaklaşık 380 milyon ABD doları) değerinde üretim yapılan sektörde yaklaşık 50.000 kişiye istihdam sağlanıyor.
Kaynak: Xinhua