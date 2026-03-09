Haberler

DEM Parti'li Temelli: Umarız bayramdan sonra adım atılır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'deki basın toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili toplumun beklentilerini dile getirdi. Temelli, özel yasanın bir an önce çıkarılmasını ve emeklilere yönelik ikramiyelerde artış yapılmasını talep etti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında toplumun Meclis'ten beklentileri olduğunu söyleyerek, "Mesela beklentiler ne? Bir an önce özel yasanın çıkarılması; açıklamalar hep bayram sonrasını gösteriyor. Umarız 'Bayramdan sonra' lafı gerçek anlamda hayata geçirilir ve hemen bu konuda adım atılır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, "Bir torba yasa Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. İçerisinde olması gereken hiçbir şey yok. Peki beklentiler neydi? Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelerde artış beklentisi vardı. 'Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde bir artış olamayacağı söylendi.' Savaş ve kriz bahane edildi. Oysa Türkiye zenginler kulübüne girmişti. Fakat zenginler kulübüne sermaye sınıfı girmiş, dolayısıyla hala yoksul olan emekçiler ve emekliler bu kulübe giremediler" dedi.

'BİR AN ÖNCE ÖZEL YASA ÇIKARILMALI'

TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin Temelli, "Toplumun Meclis'ten beklentileri başka bir yerde, Meclis'in hayata geçirdiği yasalar ise bambaşka bir yerde. Bu ikisi arasındaki fark kapanmadığı sürece Türkiye'deki yapısal sorunları çözmemiz mümkün değil. Mesela beklentiler ne? Bir an önce özel yasanın çıkarılması; açıklamalar hep bayram sonrasını gösteriyor. Umarız 'Bayramdan sonra' lafı gerçek anlamda hayata geçirilir ve hemen bu konuda adım atılır. İnfaz Kanunu'nda düzenleme bekleniyor. Şu anda cezaevinde adli veya siyasi olan herkesin beklentisi; ayrımcılığı barındırmayan eşit bir infaz yasası hayata geçmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor