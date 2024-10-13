Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kış Yardımı

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB'un desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük ve İlçe Milli Eğitimi Müdürü Tahir Kibar, Kaymakam Cevdet Bakkal'a bu yıl yapılacak olan eğitim yardımları konusunda bilgi vererek öğrenciler için alınan mont ve kırtasiye ürünlerini dağıtılmak üzere Seydişehir Kaymakamlığına teslim etti.

Başkanı Cemal Küçük, oda olarak sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi.

Destekleri dolayısıyla TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Küçük, "Yaptığımız çalışmanın bir yardım olarak değil, öğrencilerimizin başarısını arttıracak hediye olarak görülmesini istiyoruz." dedi.