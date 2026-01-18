Seydişehir Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar yeniden seçildi
Seydişehir Şoförler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Hasan Ünüvar yeniden seçilerek başkanlık görevine devam edecek. Genel kurula Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve STK başkanları da katıldı.
Seydişehir Şoförler Odası olağan genel kurulu yapıldı.
Taşıyıcılar Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen kurulda, mevcut başkan Hasan Ünüvar ile Hüseyin Yıldız başkanlık için yarıştı.
Yapılan oylamada Hasan Ünüvar yeniden başkanlığa seçildi.
Ünüvar, kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür ederek, Seydişehir'de şoförlerin sorunları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Genel kurula Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve STK başkanları da katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel