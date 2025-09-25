Seydişehir Müftüsü Fatih Koç'tan Ahilik Haftası Ziyareti
Seydişehir Müftüsü Fatih Koç, Ahilik Haftası vesilesiyle ilçede esnaf ziyaretinde bulundu ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.
Seydişehir Müftüsü Fatih Koç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Koç, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel