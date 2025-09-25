Haberler

Seydişehir Müftüsü Fatih Koç'tan Ahilik Haftası Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Müftüsü Fatih Koç, Ahilik Haftası vesilesiyle ilçede esnaf ziyaretinde bulundu ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.

Seydişehir Müftüsü Fatih Koç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Koç, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmanın ardından gizemli kadın! Anıl Altan'ın panik anları kameraya yansıdı

Boşanmanın ardından sürpriz görüntü! Panik anları kameraya yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.