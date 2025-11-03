Haberler

Seydişehir'de Yaban Keçilerini Avlayan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Seydişehir'de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişi, yapılan ihbar sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Vurulan 2 keçi için toplam 1 milyon 880 bin lira idari para cezası kesildi.

Seydişehir ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Madenli Yaylası civarındaki Gidengelmez Dağları bölgesinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Yapılan arama ve takip sonucunda 3 kişi, vurdukları 2 yaban keçisiyle yakalandı.

Yapılan incelemede, avlanan hayvanların koruma altındaki yaban keçileri olduğu belirlenirken her bir keçi için 940 bin lira tazminat bedeli uygulanarak, toplam 1 milyon 880 bin lira idari para cezası kesildi.

Seydişehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli Şeker Sorgumu Kaba Yem Desteğine başladı.

Belediye olarak, çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, başvuruların 3-7 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

İlçedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tarım ve hayvancılık alanında yem maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak hazırladığımız projeler kapsamında çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek için yüzde 75 hibe ile Şeker Sorgumu Kaba Yem desteğine başladık." dedi.

Seydişehir'de Kızılay Haftası yürüyüşü yapıldı

Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı ile Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay Haftası yürüyüşü düzenledi.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay yönetimi ve gönüllüleri, Merkez İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mahmut Esat Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve müdürleri katıldı.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, "Ülkemizin ve dünyanın en büyük STK yardım kuruluşu olan Türk Kızılay 157 yıldır insanlığa hizmet etmektedir." dedi.

Haberler.com

