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Seydişehir'de Spor Tesisi Denetimi

Seydişehir'de Spor Tesisi Denetimi
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Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, spor tesislerinde fiziki şartlar, güvenlik ve mevzuata uygunluk denetimi yaptı. Müdür Saniye Sevindik, vatandaşların güvenli ve sağlıklı spor yapabilmesi için denetimlerin süreceğini belirtti.

Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor tesislerinde denetim yaptı.

Ekipler spor salonlarının fiziki şartları, güvenlik ekipmanları, işletme belgeleri ve hizmet standartlarını inceledi.

Denetimlerde, tesislerdeki eksiklikler ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi, işletme yetkililerine de bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Saniye Sevindik, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmeleri amacıyla tesislerdeki denetim ve kontrollerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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