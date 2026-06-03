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Konya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dört kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 43 adet sahte 1 gramlık altın ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin dört kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen U.M.A. ve S.A. yakalandı.

Üzerlerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 43 adet 1 gramlık altın ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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