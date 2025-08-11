Seydişehir'de Oryantiring Festivali Rüzgar Gibi Geçti

Seydişehir ilçesinde düzenlenen Oryantiring Festivali'ne 165 yarışmacı katıldı. Etkinlikte yarışmacılar harita yardımıyla yön bulmaya çalıştı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, festivalin başarısını ve gelecek yıllarda devam edeceğini vurguladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 165 yarışmacının katılımıyla Oryantiring Festivali gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği işbirliğinde Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar çeşitli parkurlarda harita yardımıyla yönlerini bulmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 11 kategoride düzenlenen yarışlara çevre illerden de katılım olduğunu söyledi.

Güzel bir festivali geride bıraktıklarını aktaran Ustaoğlu, katılımcıların organizasyondan memnun kaldığını belirterek, "Bu spor, doğada yön bulma, harita okuma becerisi ve analitik zekayı geliştirmesinin yanında kondisyon isteyen bir spordur. Bu sporu, şehrimizin tamamında yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Küçüğünden büyüğüne her yarışmacımızın doyasıya eğlendiği, aynı zamanda spor yaptığı bu festivalimizi gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz. Şehrimizi bu sporla tanıştırmanın yanında Konya'da ilk kez oryantiring festivali düzenlenmesi dolayısıyla örnek ilçe olmaya, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
