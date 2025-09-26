Seydişehir'de Ahilik Haftası Kutlaması

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ile birlikte Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek haftalarını tebrik etti.

Başkan Ustaoğlu, ziyaret kapsamında ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İbrahim Aypar'ı ziyaret ederek haftasını kutladı.

Ustaoğlu, Aypar ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, gazetecilere, ahilik geleneğinin 13. yüzyılda Ahi Evran ile başlayıp günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Ahilik, Türk örf ve adetleri ile İslam inancını birleştiren bir düşünce sistemi ve yaşam tarzı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Sadece esnaflar için değil, toplumun her kesimi için önemli değerler içerir. Ahiliği sosyal ve ekonomik hayatımızın bir parçası olarak görmeliyiz. Esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaflarımızı temsil eden başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde esnaflarımızı ziyaret ederek haftalarını kutluyoruz. Bu birlikteliğe vesile olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aypar ise ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi görevleri olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkarın Ahilik haftasını kutladı.