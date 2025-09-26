Haberler

Seydişehir'de Ahilik Haftası Kutlaması

Seydişehir'de Ahilik Haftası Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ile birlikte Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti. Ustaoğlu, ahilik geleneğinin önemine vurgu yaparak esnafın toplum için değer taşıdığını belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar ile birlikte Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek haftalarını tebrik etti.

Başkan Ustaoğlu, ziyaret kapsamında ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İbrahim Aypar'ı ziyaret ederek haftasını kutladı.

Ustaoğlu, Aypar ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, gazetecilere, ahilik geleneğinin 13. yüzyılda Ahi Evran ile başlayıp günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Ahilik, Türk örf ve adetleri ile İslam inancını birleştiren bir düşünce sistemi ve yaşam tarzı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Sadece esnaflar için değil, toplumun her kesimi için önemli değerler içerir. Ahiliği sosyal ve ekonomik hayatımızın bir parçası olarak görmeliyiz. Esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnaflarımızı temsil eden başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde esnaflarımızı ziyaret ederek haftalarını kutluyoruz. Bu birlikteliğe vesile olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aypar ise ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi görevleri olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkarın Ahilik haftasını kutladı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.