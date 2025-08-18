Seydişehir'de 4. Bisiklet Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Seydişehir'de düzenlenen 4. Bisiklet Festivali, 110 bisikletseverin katılımıyla sona erdi. 3 gün boyunca süren etkinlikte sporcular 186 kilometre pedal çevirdi ve dostluk bağları güçlendi.

Seydişehir ilçesinde düzenlenen "4. Bisiklet Festivali" sona erdi.

Kuğulu Park'taki festivale, farklı şehirlerden 110 bisikletsever katıldı.

Sporcular, 3 gün süren etkinlikte 186 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 25 farklı şehir ve ilçesinden gelen bisikletseverlerle güzel bir festival gerçekleştirdik. Spor yapmanın yanında birbirinden güzel anıların biriktirildiği, dostlukların kazanıldığı festivalimiz, şehrimizin tanıtımı, bisiklete farkındalık anlamında önemli bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
