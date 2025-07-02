Seydişehir Belediyesi, Ürettiği Mobilyalarla Bütçeye Katkı Sağlıyor

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Seydişehir Belediyesi, marangozhanesinde ürettiği bank ve mobilyalarla hizmet alanlarını güçlendirirken belediye bütçesinde tasarruf sağlıyor. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bu çalışmaların hızlı ve ekonomik çözümler sunduğunu belirtti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediye bünyesinde üretilen bank ve mobilyalarla belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

Seydişehir Belediyesi, park ve bahçelerine yerleştirilen bank ve kamelyalar ile belediye hizmet binasında kullanılan büro malzemelerini bünyelerindeki marangozhanede imal ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gerçekleştirilen çalışma sayesinde tasarruf sağlandığını, kullanışlı ürünler imal edildiğini kaydetti.

Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı marangozhanemizde oturma grupları, kamelyalar ve diğer mobilyaları belediyemiz bünyesinde yapıyoruz. Bahçe ve parklarımızdaki eksiklikleri hem hızlı, hem ekonomik anlamda giderebiliyoruz. Bu çalışmalarla belediye meydanı, ana arter caddelerdeki oturma grupları ve bankları yenileyerek daha kullanışlı hale getirdik."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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