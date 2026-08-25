Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu ziyaret etti
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu ziyaret etti. Görüşmede tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin beklentileri ve sektörün geleceği ele alındı. Ustaoğlu, genel kurul sonrası hayırlı olsun dileklerini ileterek, üreticilerin desteklenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Erkoyuncu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu ziyaret etti.
Başkan Ustaoğlu ile Erkoyuncu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, bölge çiftçilerinin beklentileri ve tarım sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen genel kurulun ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Ustaoğlu, gazetecilere, çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü ve üreticilerin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.???????