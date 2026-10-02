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SESOB Başkanı Kabacan, Sakarya Karasu'da taşkından zarar gören esnafı ziyaret etti

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SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakarya Karasu'da dere taşması ve su baskınlarından etkilenen esnafı ziyaret etti. Darıçayırı Mahallesi'ndeki esnafın mağduriyetinin giderilmesinin takipçisi olacaklarını ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Muzaffer Kabacan, Karasu ilçesinde dere taşması ve su baskınlarından etkilenen esnafı ziyaret etti.

Darıçayırı Mahallesi'nde, sağanak sonrası taşkından etkilenen mahalle esnafının hasarlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kabacan, mahallede esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kabacan, gazetecilere, esnafın mağdur olduğunu, sorunları dinlediğini söyledi.

Yetkililerin bölgeye gereken önemi verdiğini, belediyenin çalışma yaptığını ifade eden Kabacan, "Buradaki esnafın mağduriyetinin giderilmesi ve hasarlarının karşılanmasının takipçisi olacağız. Mal kaybımız var ama bizi sevindiren taraf da can kaybının olmaması." dedi.

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre de çalışmaları takip ettiklerini belirterek, "Bürokrasimizden ve siyasetçilerimizden kalıcı önlemler bekliyoruz. SESOB Başkanımız, baraj veya bent yapılması için taleplerini DSİ ile görüşerek iletecek." ifadelerini kullandı.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral da yetkililerin yanında gördüklerinde kendilerini daha güçlü hessettiklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Taşkından işyeri zarar gören mahalle esnafı Recep Dağ, mahallenin en yüksek dükkanı kendisinin olduğunu ve suyun bu kadar yüksek seviyeye çıkacağını tahmin etmediklerini vurgulayarak, "Makinalarımızı kontrol ettik suyun içindeydi, temizliğini bakımlarını yaptık. Allah razı olsun yetkililer yardımcı oluyorlar, hasar tespit çalışması yaptılar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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