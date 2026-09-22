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Sermaye piyasası işlemlerinde dolandırıcılık soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı belirlendi; 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda başlatıldı. Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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