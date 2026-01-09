Haberler

Serik'te zabıta ekipleri denetim yaptı

Serik Belediyesi zabıta ekipleri, Belek Mahallesi'ndeki marketlerde bebek mamaları ve gıda ürünlerini denetledi. Son kullanma tarihi geçmiş gıda sattığı tespit edilen 2 markete ceza verildi.

Serik Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Belek Mahallesi'nde marketlerdeki bebek mamaları ve gıda ürünleri denetlendi.

Kontrololerde son kullanma tarihi geçiş gıdaları sattığı tespit edilen 2 zincir markete ceza uygulandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara marketlerdeki ürünlere ilişkin olumsuzluk görüldüğünde ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
