Serik'te zabıta ekipleri denetim yaptı
Serik Belediyesi zabıta ekipleri, Belek Mahallesi'ndeki marketlerde bebek mamaları ve gıda ürünlerini denetledi. Son kullanma tarihi geçmiş gıda sattığı tespit edilen 2 markete ceza verildi.
Serik Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Belek Mahallesi'nde marketlerdeki bebek mamaları ve gıda ürünleri denetlendi.
Kontrololerde son kullanma tarihi geçiş gıdaları sattığı tespit edilen 2 zincir markete ceza uygulandı.
Zabıta ekipleri, vatandaşlara marketlerdeki ürünlere ilişkin olumsuzluk görüldüğünde ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel