Serik'te Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu

Serik'te Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu
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Antalya'nın Serik ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarına zarar verdi. Açık alandaki ekili ürünler ve seralar ciddi hasar gördü. Üreticiler, yardım ve destek talep ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım alanlarını vurdu. Cam ve plastik seraların yanı sıra açık alandaki ekili ürünler zarar gördü.Serik'e bağlı Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde, saat 10.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren ve yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları zarar gördü. Özellikle Yanköy'de 30'a yakın seranın plastik örtülerini yırtan, camlarını kıran dolu, ürünlere de zarar verdi. Açık alana ekilen karpuzlarda hasar olduğu belirtildi. Park halindeki bir otomobilin de dolu nedeniyle camlarının kırıldığı kaydedildi. Yanköy Mahallesi'nde üretici Mustafa Kocasarı, "Saat 10.30 sıralarında bir anda bastıran dolu yağmurla birlikte ürünlerimize ve seralarımıza büyük zarar verdi. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için yerinde incelemeye başlayacakları belirtildi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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