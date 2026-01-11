Haberler

Serik'te esnaf odası başkanlığına İdris Barut seçildi

Serik'te esnaf odası başkanlığına İdris Barut seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda İdris Barut, 1556 oy alarak başkan seçildi. Seçim sürecinde güzel karşılandıklarını belirten Barut, esnaflara hizmet sözü verdi.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına İdris Barut seçildi.

Düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Umut Güzel, Veli Karasu ve İdris Barut başkanlık için yarıştı.

Yapılan seçimlerde Güzel 1052, diğer aday Veli Karasu 409 oy alırken, İdris Barut 1556 oy alarak başkanlığa seçildi.

Barut, seçimin ardından yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca gittikleri her yerde çok güzel karşılandığını belirterek, "Serik ilçemize ve odamıza hizmet için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Bizlere bu görevi layık gören esnafımıza layık olmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak