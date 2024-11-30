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Şerif Okudan, AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Şerif Okudan, AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Şerif Okudan yapılan oylamada tek aday olarak çıktığı seçimde oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Osmancık İlçe Başkanı seçildi. Kongreye çeşitli parti yetkilileri de katıldı.

Ak Parti Osmancık İlçe Başkanlığına yeniden Şerif Okudan seçildi.

Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Ak Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun yürüttüğü kongreye mevcut İlçe Başkanı Şerif Okudan tek aday olarak katıldı.

Okudan, yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Sinan Gökten, Mehmet Gömeç, Ramazan Duru, Abdurrahman Gürer, Selahattin Kabakçı, Ramazan Çalışkan, Muharrem Demir, Hilal Gönül Kınıklı, Meryem Geçmiş, Osman Karaçırak, Haydar Çalışkan, Batuhan Atagün, Birol Başar ve Dursun Kuytak'tan oluştu.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay katıldı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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